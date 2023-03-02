США очікують переговорів з Китаєм про постачання зброї РФ найближчими тижнями

За його словами, сторони можуть здійснити додаткові дзвінки.

Він уточнив, що держсекретар США Ентоні Блінкен не зустрічався з міністром закордонних справ Китаю у кулуарах зустрічі G20 в Індії, оскільки обидві сторони вже провели розширені переговори у Мюнхені минулого місяця.

Минулого місяця президент США Джо Байден заявив, що очікує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про інцидент зі шпигунськими кулями.

Блінкен зустрівся з високопоставленим китайським дипломатом Ван І в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 19 лютого і попередив про наслідки, якщо Китай надасть військову підтримку російському вторгненню в Україну.

Нагадаємо, раніше глава ЦРУ розповів, чому США оприлюднили дані щодо летальної допомоги з Китаю.

За даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Своєю чергою уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для використання у війні проти України.

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