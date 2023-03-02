США ожидают переговоров с Китаем о поставках оружия РФ в ближайшие недели

По его словам, стороны могут провести дополнительные звонки.

Он уточнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен не встречался с министром иностранных дел Китая в кулуарах встречи G20 в Индии, поскольку обе стороны уже провели расширенные переговоры в Мюнхене в прошлом месяце.

В прошлом месяце президент США Джо Байден заявил, что ожидает поговорить с президентом Китая Си Цзиньпином об инциденте со шпионскими шарами.

Блинкен встретился с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля и предупредил о последствиях, если Китай окажет военную поддержку российскому вторжению в Украину.

Напомним, ранее глава ЦРУ рассказал, почему США обнародовали данные по летальной помощи из Китая.

По данным Der Spiegel, Россия ведет переговоры с китайским производителем беспилотников по массовому производству дронов-камикадзе.

В свою очередь правительство Китая рассматривает возможность предоставления России беспилотников и боеприпасов для использования в войне против Украины.

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