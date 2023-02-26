Глава ЦРУ розповів, чому США оприлюднили дані щодо летальної допомоги з Китаю

Адміністрація президента США ухвалила рішення оприлюднити інформацію про можливі постачання Китаєм військової допомоги Росії пов'язано про зміну позиції лідера КНР Сі Цзіньпіна у бік ескалації.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS , про це заявив голова ЦРУ Вільяма Бернса.

За його словами, остаточного рішення ще не ухвалено. Адміністрація Джо Байдена намагається стримати владу Китаю від ухвалення такого рішення.

"Ми не бачимо, що остаточне рішення вже ухвалене, і не бачимо доказів фактичних постачань летального озброєння. Саме тому Блінкен і президент чітко виступили з поясненнями щодо наслідків такого кроку", – заявив Бернс.

Директор ЦРУ переконаний, що китайський глава Сі Цзіньпін дуже уважно спостерігає за російським вторгненням до України.

"Немає жодного іноземного лідера, який би спостерігав за досвідом Путіна в Україні, за розвитком війни більш уважно, ніж Сі Цзіньпін. Я думаю, багато в чому він був збентежений і протверезів через побачене", – сказав Бернс.

Нагадаємо, за даними Der Spiegel, Росія веде переговори з китайським виробником безпілотників щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

За даними CNN, уряд Китаю розглядає можливість надання Росії безпілотників та боєприпасів для використання у війні проти України.

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