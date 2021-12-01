США "очень скоро" объявят о новых санкциях против Беларуси, - AFP

США "очень скоро" введут санкции против Беларуси. Ранее в Евросоюзе согласовали пятый пакет ограничений в отношении белорусских компаний, военных и чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.

Как сообщил агентству представитель американского правительства, США "очень скоро" объявят о новых санкциях против Беларуси. "Я думаю, что очень скоро вы увидите пакет санкций, который был согласован между США и Евросоюзом", - сказал чиновник. Других подробностей собеседник издания не привел.