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США "очень скоро" объявят о новых санкциях против Беларуси, - AFP

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Вашингтон, Среда 01 декабря 2021 20:05
США "очень скоро" объявят о новых санкциях против Беларуси, - AFP Фото: США скоро введут санкции против Беларуси (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США "очень скоро" введут санкции против Беларуси. Ранее в Евросоюзе согласовали пятый пакет ограничений в отношении белорусских компаний, военных и чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP News.

Как сообщил агентству представитель американского правительства, США "очень скоро" объявят о новых санкциях против Беларуси.

"Я думаю, что очень скоро вы увидите пакет санкций, который был согласован между США и Евросоюзом", - сказал чиновник.

Других подробностей собеседник издания не привел.

Напомним, сегодня Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против Беларуси. В черные списки попали белорусские авиакомпании, предприятия, пограничники и судьи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что под санкции пятого пакета попадут 28 человек и организаций.

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