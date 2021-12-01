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США "дуже скоро" оголосять про нові санкції проти Білорусі, - AFP

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Вашингтон, Середа 01 грудня 2021 20:05
США "дуже скоро" оголосять про нові санкції проти Білорусі, - AFP Фото: США скоро введуть санкції проти Білорусі (flickr.com/stillwellmike)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США "дуже скоро" введуть санкції проти Білорусі. Раніше в Євросоюзі погодили п'ятий пакет обмежень щодо білоруських компаній, військових і чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP News.

Як повідомив агентству представник американського уряду, США "дуже скоро" оголосять про нові санкції проти Білорусі.

"Я думаю, що дуже скоро ви побачите пакет санкцій, який був узгоджений між США і Євросоюзом", - сказав чиновник.

Інших подробиць співрозмовник видання не навів.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз погодив п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. У чорні списки потрапили білоруські авіакомпанії, підприємства, прикордонники і судді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що під санкції п'ятого пакета потраплять 28 осіб та організацій.

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