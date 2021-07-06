США объяснили, почему не назвали время вывода войск с афганской базы

Американская сторона не раскрыла властям Афганистана точное время вывода своих сил с базы Баграм по соображениям безопасности. Соединенные Штаты вывели из страны более 90% своего военного контингента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби.

Он также дополнил, что военные США координировали свои действия с афганской стороной при передаче ей контроля над этим военным объектом. "Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было принято в интересах безопасности наших сил", - сказал представитель Пентагона.