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США объяснили, почему не назвали время вывода войск с афганской базы

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Вашингтон, Вторник 06 июля 2021 23:51
США объяснили, почему не назвали время вывода войск с афганской базы Фото: Пентагон объяснил вывод войск с базы Баграм без предупреждения (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Американская сторона не раскрыла властям Афганистана точное время вывода своих сил с базы Баграм по соображениям безопасности. Соединенные Штаты вывели из страны более 90% своего военного контингента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию брифинга пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби.

Он также дополнил, что военные США координировали свои действия с афганской стороной при передаче ей контроля над этим военным объектом.

"Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было принято в интересах безопасности наших сил", - сказал представитель Пентагона.

Ранее США сменили командующего американским контингентом в Афганистане. Причины этого решения в Пентагоне не пояснили, отметим, что это связано с уменьшением численности военных из-за вывода войск.

Напомним, президент Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены к 11 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.

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