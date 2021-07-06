США пояснили, чому не назвали час виведення військ з афганської бази
Американська сторона не розкрила владі Афганістану точний час виведення своїх сил з бази Баграм з міркувань безпеки. Сполучені Штати вивели з країни понад 90% свого військового контингенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу прес-секретаря Пентагону Джон Кірбі.
Він також доповнив, що військові США координували свої дії з афганською стороною при передачі їй контролю над цим військовим об'єктом.
"Я не можу говорити про те, як афганська сторона інтерпретувала це рішення, але воно було прийнято в інтересах безпеки наших сил", - сказав представник Пентагону.
Раніше США змінили командувача американським контингентом в Афганістані. Причини цього рішення в Пентагоні не пояснили, відзначимо, що це пов'язано зі зменшенням чисельності військових через виведення військ.
Нагадаємо, президент Джо Байден заявив, що американські війська будуть виведені до 11 вересня.
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч проти 25 червня в країну прибули перші польські військові.