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Войска США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане

Новина українською →
Афганистан, Пятница 02 июля 2021 14:19
Войска США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане Фото: Войска США и НАТО покинули авиабазу Баграм в Афганистане (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Военные Соединенных Штатов и НАТО покинули военную авиабазу Баграм. Она была центром войны с боевиками на протяжении 20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Вывод войск авиабазы может означать, что полный вывод иностранных войск из Афганистана неизбежен.

Президент Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены к 11 сентября. Но вывод войск с базы, расположенной к северу от Кабула, происходит в условиях, когда главная джихадистская группировка, Талибан, продвигается вперед во многих частях Афганистана.

Отметим, что аэропорт в Баграме построили советские военные после вторжения в Афганистан в 80-х годах. Коалиция западных сил во главе с Соединенными Штатами заняла его в декабре 2001 года - когда вошла в Афганистан для борьбы с "Аль-Каидой" и Талибаном после терактов 11 сентября - и превратила в мощную базу, где могли размещаться до 10 тысяч военных и более сотни самолетов.

Напомним, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.

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