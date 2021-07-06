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Американские военные покинули ночью авиабазу Баграм, не сообщив Афганистану

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США, Вторник 06 июля 2021 07:21
Американские военные покинули ночью авиабазу Баграм, не сообщив Афганистану Фото: перед тем, как афганские военные заняли авиабазу, ее успели ограбить мародеры. (pexels)
Автор: Даша Харченко

Американские военные покинули ночью авиабазу Баграм в Афганистане. Для этого они отключили электричество и не предупредили афганских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Авиабаза Баграм была ключевым местом военных из США почти 20 лет.

Афганские военные сообщили, что им не сообщили о том, что армия США освободила авиабазу.

"До нас доходили слухи, что американцы покинули Баграм, а утром мы поняли, что этот факт подтвержден", - заявил новый командир объекта генерал Мир Асадулла Кохистани.

Отмечается также, что перед тем, как афганские военные заняли авиабазу, ее успели ограбить мародеры.

Ранее США сменили командующего американским контингентом в Афганистане. Причины этого решения в Пентагоне не пояснили, отметим, что это связано с уменьшением численности военных из-за вывода войск.

Напомним, президент Джо Байден заявил, что американские войска будут выведены к 11 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.

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