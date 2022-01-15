США обсудили с энергокомпаниями поставки газа в случае вторжения РФ в Украину

Согласно этим данным, консультации проводились под руководством старшего советника Госдепартамента по энергетической безопасности Эймоса Хокстина.

"Мы провели консультации также и с энергетическими компаниями. Мы говорили с ними по поводу беспокоящих нас вопросов и говорили с ними о целом ряде чрезвычайных ситуаций", - заявил один из источников.

При этом он отметил, что власти США не просили компании увеличить объемы производства.

Отмечается, что речь шла, в частности, о возможных перебоях поставок, которые могут произойти в случае, если США введут против РФ санкции в результате начала конфликта между Москвой и Киевом.