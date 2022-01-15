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США обговорили з енергокомпаніями постачання газу у разі вторгнення РФ в Україну

Автор: Артур Родивилов

Представники Держдепартаменту США обговорили з міжнародними енергетичними компаніями можливі плани поставок газу в Європу. Консультації проведені на випадок вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з цими даними, консультації проводилися під керівництвом старшого радника Держдепартаменту з енергетичної безпеки Еймоса Хокстіна.

"Ми провели консультації також і з енергетичними компаніями. Ми говорили з ними з приводу тих питань, що турбують, і говорили з ними про цілу низку надзвичайних ситуацій", - заявило одне з джерел.

При цьому воно зазначило, що влада США не просила компанії збільшити обсяги виробництва.

Зазначається, що йшлося, зокрема, про можливі перебої постачання, які можуть відбутися у разі, якщо США введуть проти РФ санкції унаслідок початку конфлікту між Москвою і Києвом.

Нагадаємо, глава Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль заявив про провину Росії в енергетичній кризі в Європі. РФ може збільшити постачання газу, щонайменше, на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими.

Зазначимо, 21 грудня 2021 року ціни на газ в Європі досягли історичного максимуму у 2150 доларів.

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