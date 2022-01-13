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Россия связана с газовом кризисом в Европе, - МЭА

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Москва, Четверг 13 января 2022 11:52
Россия связана с газовом кризисом в Европе, - МЭА Фото: глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль (wikipedia)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил о вине России в энергетическом кризисе в Европе. РФ может увеличить поставки газа, по меньшей мере, на треть от нынешнего уровня, но она держит спотовые продажи ограниченными.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

По данным МЭА, поставки российского газа в Европу сократились на 25% в четвертом квартале 2021 года по сравнению с прошлым годом и снизились на 22% по сравнению с допандемическим уровнем.

"Из-за поведения России на европейском газовом рынке существует сильная напряженность… Текущий дефицит в хранилищах в Европейском Союзе в значительной степени связан с "Газпромом", - сказал Бироль.

Бироль отметил, что РФ ограничивает поставки газа в Европу, в то время как другие поставщики, такие как Норвегия, Алжир и Азербайджан наращивают их.

Хранилища газа в ЕС заполнены только на 51% по сравнению с примерно 70% обычно. "Газпром" отвечает за половину дефицита запасов в Европе, сказал Бироль.

Напомним, Владимир Путин назвал условие для дополнительных поставок газа в Европу.

В Украине ранее заявили, что снижение цен на газ в Европе после запуска "Северного потока-2" - это заблуждение.

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