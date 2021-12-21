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Цена на газ в Европе третий раз за день установила исторический рекорд

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Лондон, Вторник 21 декабря 2021 18:33
Цена на газ в Европе третий раз за день установила исторический рекорд Фото: цены на газ в Европе третий раз за день обновили исторический максимум (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рост цен на газ в Европе на бирже вечером 21 декабря составил более 27% за день. Котировки на голубое топливо установили третий за сутки исторический рекорд - 2150 долларов за тысячу кубических метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

На открытии торгов стоимость январских фьючерсов на TTF находилась около 1800 долларов за тысячу кубометров. К 18:00 котировки превысили 2150 долларов. Рост цены за день составил более 27%.

Как отмечают аналитики, рост цен на газ происходит на фоне наступления в Европе морозов. Кроме того, "Газпром" отказался увеличить прокачку через Украину в январе следующего года и не стал бронировать транзит по газопроводу "Ямал - Европа".

Напомним, сегодня цены на газ в Европе впервые превысили 2000 долларов.

Отметим, предыдущий исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен в октябре. Тогда за тысячу кубометров продавали более 1900 долларов.

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