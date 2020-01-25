США в ОБСЕ призвали Россию прекратить скрывать информацию о ситуации в Крыму

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Также призвали разрешить гражданам Украины свободно передвигаться в пределах своей страны

Представительство США в ОБСЕ призвало Российскую Федерацию прекратить подавление свободного потока информации о ситуации в оккупированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представительства США в ОБСЕ.

Также американские дипломаты призвали разрешить гражданам Украины свободно передвигаться в пределах своей страны.

"Крым является и остается неотъемлемой частью призывов Украины и США к оккупационным властям России в Крыму прекратить усилия по подавлению свободного потока информации о ситуации в Крыму и разрешить гражданам Украины передвигаться в пределах своей страны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор подчеркнул, что Штаты не признают и не собираются признавать когда-либо аннексию Крыма Россией.

Также ранее Посольство США в Украине осудило открытие железнодорожного сообщения между Россией и оккупированным Крымом через Керченский пролив.

РБК-Украина писало, что временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор заявил, что санкции США против России сохранятся до тех пор, пока она незаконно оккупирует Крым и ведет войну на Донбассе.