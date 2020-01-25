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США в ОБСЄ закликала Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в Криму

Новини » Політика     25.01.2020 - 04:30
США в ОБСЄ закликала Росію припинити приховувати інформацію про ситуацію в Криму
Ілюстративне фото (Dan Kitwood/Getty Images)

Також закликали дозволити громадянам України вільно пересуватися у межах своєї країни

Представництво США в ОБСЄ закликало Російську Федерацію припинити придушення вільного потоку інформації про ситуацію в окупованому Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представництва США в ОБСЄ.

Також американські дипломати закликали дозволити громадянам України вільно пересуватися у межах своєї країни.

"Крим є і залишається невід'ємною частиною закликів України і США до окупаційній владі Росії в Криму припинити зусилля по придушення вільного потоку інформації про ситуацію в Криму і дозволити громадянам України пересуватися в межах своєї країни", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води. Посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор підкреслив, що Штати не визнають і не збираються визнавати коли-небудь анексію Криму Росією.

Також раніше Посольство США в Україні засудило відкриття залізничного сполучення між Росією і окупованим Кримом через Керченську протоку.

РБК-Україна писало, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що санкції США проти Росії збережуться до тих пір, поки вона незаконно окупує Крим і веде війну на Донбасі.

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