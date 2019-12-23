Санкции США против РФ сохранятся пока продолжается оккупация Крыма и Донбасса, - Тейлор

Фото: Уильям Тейлор (usembassy.gov)

Он также не исключил возможности введения новых санкций против России в случае дальнейшей эскалации конфликта

Санкции США против России сохранятся до тех пор, пока она незаконно оккупирует Крым и ведет войну на Донбассе. Об этом заявил временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор во время трансляции в Facebook посольства США в Украине.

Тейлор также не исключает введения новых санкций против РФ в случае дальнейшей эскалации конфликта в Украине.

"США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они ведут войну на Донбассе. И США сохранят санкции в отношении России до того времени, пока они незаконно оккупируют Крым. И если россияне предпримут больше шагов, отправят больше войск, усилят боевые действия, тогда мы, вероятно, введем больше санкций", - заверил Тейлор.

Он также отметил роль европейцев в санкциях и их влиянии на Россию.

"И должен сказать, что европейцы были так же сильны и каждые шесть месяцев они продолжали санкции против России, что означает, что санкции наносят ущерб России", - добавил он.

По его словам, цель санкций - давление на российские власти, чтобы Россия вышла из Крыма и Донбасса.

"Эти санкции - не для того, чтобы наказать российский народ, эти санкции - для того, чтобы создать давление на российское правительство, в частности на Путина, чтобы РФ вышла из Донбасса и Крыма", - резюмировал представитель США в Украине.

Спілкування з Вільямом Тейлором Друзі, якщо ви хочете запитати Тимчасового повіреного у справах США Вільяма Тейлора щось про #ПартнерствоУкраїнаСША, або ж про його яскраві враження чи улюблені страви в Україні, зовсім скоро вам випаде така нагода. 23 грудня з 13:00 до 14:00 пан Вільям Тейлор відповідатиме на ВАШІ запитання! Ставити їх ви можете вже зараз у коментарях під цією публікацією. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення і не пропустити цю пряму трансляцію у понеділок! Спілкування буде проводитись англійською мовою з перекладом на українську. Attention Ukrainian friends! Do you have a question for CDA Taylor about #USUkrainePartnership? Or maybe you want to know about his favorite experiences and foods in Ukraine? CDA Taylor will join us live on Facebook on Monday, December 23 from 1-2 pm to answer some of YOUR questions! Please share your questions in the comments below, and tune in Monday! There will be interpretation from English to Ukrainian during the live chat. Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Понеділок, 23 грудня 2019 р.

Ранее РБК-Украина писало, что Тейлор покинет свой пост 2 января 2020 года. Он является одним из ключевых свидетелей в процессе об импичменте президента США Дональда Трампа.

Также ранее появилась обновленная версия законопроекта DASKA о санкциях против России, в которой внесены поправки, устанавливающие порядок введения и снятия санкций.