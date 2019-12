Санкции США против РФ сохранятся пока продолжается оккупация Крыма и Донбасса, - Тейлор

Друзі, якщо ви хочете запитати Тимчасового повіреного у справах США Вільяма Тейлора щось про #ПартнерствоУкраїнаСША, або ж про його яскраві враження чи улюблені страви в Україні, зовсім скоро вам випаде така нагода. 23 грудня з 13:00 до 14:00 пан Вільям Тейлор відповідатиме на ВАШІ запитання! Ставити їх ви можете вже зараз у коментарях під цією публікацією. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення і не пропустити цю пряму трансляцію у понеділок! Спілкування буде проводитись англійською мовою з перекладом на українську. Attention Ukrainian friends! Do you have a question for CDA Taylor about #USUkrainePartnership? Or maybe you want to know about his favorite experiences and foods in Ukraine? CDA Taylor will join us live on Facebook on Monday, December 23 from 1-2 pm to answer some of YOUR questions! Please share your questions in the comments below, and tune in Monday! There will be interpretation from English to Ukrainian during the live chat.