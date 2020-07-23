США в ОБСЕ: от мира на Донбассе зависит также будущее российского народа

Российская Федерация должна вывести свои войска с Донбасса и восстановить стабильность в регионе. От этого зависит будущее не только народа Украины, но и российских граждан.

Об этом заявил постоянный представитель США в ОБСЕ Джеймс Гилмор.

Штаты надеются, что прекращение огня на Донбассе, о котором договорились в Минске, будет "переломным моментом в лучшую сторону" в вопросе установления мира в регионе.

"Мы надеемся, что реальность на местах будет полностью соответствовать прекращению огня, которое начнется 27 июля, и в дальнейшем также будет соблюдаться перемирия до полного и всеобъемлющего урегулирования созданного Россией конфликта на востоке Украины", - сказал Гилмор.

По его словам, Россия всеми силами пытается дестабилизировать "своего суверенного соседа" и помешать Украине интегрироваться в ЕС.

Гилмор добавил, что искусственно созданный Россией конфликт на Донбассе представляет собой самую серьезную угрозу безопасности в регионе ОБСЕ с 1990-х годов.

"Соединенные Штаты призывают Россию прекратить оккупацию Крыма и вывести свои войска и технику из восточной Украины. Мы также призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, вернуть их своим семьям, а также восстановить стабильность в этой части Восточной Европы на благо будущего не только народа Украины, но и народа России также", - заявил постпред США в ОБСЕ.

Ранее США призвали Россию не мешать прогрессу в достижении мира на Донбассе и перейти от озвученных намерений к реальным действиям.

Напомним, вчера Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

РБК-Украина писало, о чем именно договорилась ТКГ и какие конкретно меры будут применятся для прекращения огня на Донбассе.