США в ОБСЄ: від миру на Донбасі залежить також майбутнє російського народу

Російська Федерація повинна вивести свої війська з Донбасу і відновити стабільність у регіоні. Від цього залежить майбутнє не тільки народу України, але і російських громадян.

Про це заявив постійний представник США в ОБСЄ Джеймс Гілмор.

Штати сподіваються, що припинення вогню на Донбасі, про яке домовилися в Мінську, буде "переломним моментом в кращу сторону" в питанні встановлення миру в регіоні.

"Ми сподіваємося, що реальність на місцях буде повністю відповідати припиненню вогню, яке розпочнеться 27 липня, і в подальшому також буде дотримуватися перемир'я до повного і всеосяжного врегулювання створеного Росією конфлікту на сході України", - сказав Гілмор.

За його словами, Росія всіма силами намагається дестабілізувати "свого суверенного сусіда" і перешкодити Україні інтегруватися в ЄС.

Гілмор додав, що штучно створений Росією конфлікт на Донбасі являє собою найбільш серйозну загрозу безпеці в регіоні ОБСЄ з 1990-х років.

"Сполучені Штати закликають Росію припинити окупацію Криму і вивести свої війська і техніку зі східної України. Ми також закликаємо Росію звільнити всіх українських політичних в'язнів, повернути їх своїм сім'ям, а також відновити стабільність у цій частині Східної Європи на благо майбутнього не тільки народу України, але і народу Росії", - заявив постпред США в ОБСЄ.

Раніше США закликали Росію не заважати прогресу в досягненні миру на Донбасі і перейти від озвучених намірів до реальних дій.

Нагадаємо, вчора Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.

РБК-Україна писало, про що саме домовилася ТКГ і які конкретно заходи будуть застосовуватися для припинення вогню на Донбасі.