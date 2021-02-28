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США обновят спутники для сдерживания России в Арктике, - WSJ

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 03:47
США обновят спутники для сдерживания России в Арктике, - WSJ Иллюстративное фото (NASA)
Автор: Артур Родивилов

США и Канада планируют обновить систему спутников и радаров в Арктике. Модернизацию проведут, чтобы эффективнее противостоять растущему военному присутствию России и Китая.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, президент США Джо Байден попросил канадского премьер-министра Джастина Трюдо увеличить траты на оборону, в том числе на модернизацию Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Лидеры обсуждали этот вопрос во время переговоров во вторник, сообщает WSJ со ссылкой на источник.

NORAD был центральным элементом стратегии сдерживания СССР во время Холодной войны, напоминает издание. Система состоит из спутников, наземных радаров и баз ВВС, в основном расположенных на Аляске и на северных территориях Канады. Ее задача - предупреждать США и Канаду о любой атаке с севера.

Напомним, ранее внешняя разведка Эстонии заявила, что несмотря на пандемию коронавируса, Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО. Прошлого года РФ продлила формирования новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении.

Также РБК-Украина сообщало, что Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса.

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