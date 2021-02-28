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США відновлять супутники для стримування Росії в Арктиці, - WSJ

Новость на русском → Неділя 28 лютого 2021 03:47
США відновлять супутники для стримування Росії в Арктиці, - WSJ Ілюстративне фото (NASA)
Автор: Артур Родивилов

США і Канада планують оновити систему супутників і радарів в Арктиці. Модернізацію проведуть, щоб ефективніше протистояти зростаючій військовій присутності Росії та Китаю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними газети, президент США Джо Байден попросив канадського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо збільшити витрати на оборону, в тому числі на модернізацію Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD).

Лідери обговорювали це питання під час переговорів у вівторок, повідомляє WSJ з посиланням на джерело.

NORAD був центральним елементом стратегії стримування СРСР під час "Холодної війни", нагадує видання. Система складається з супутників, наземних радарів і баз ВПС, переважно розташованих на Алясці та на північних територіях Канади. Її завдання - попереджувати США і Канаду про будь-які атаки з півночі.

Нагадаємо, раніше зовнішня розвідка Естонії заявила, що попри пандемію коронавірусу, Росія готується до масштабного конфлікту з НАТО. Минулого року РФ продовжила формування нових дивізій, а також модернізацію та розгортання ракетних озброєнь на західному напрямку.

Також РБК-Україна повідомляло, що Німеччина, Франція, Великобританія і США вважають за необхідне посилення Північноатлантичного альянсу.

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