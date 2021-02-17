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Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО, - разведка Эстонии

Новина українською → Таллин, Среда 17 февраля 2021 15:54
Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО, - разведка Эстонии Фото: флаг НАТО (GettyImages)
Автор: Андрей Козловский

Внешняя разведка Эстонии заявила, что несмотря на пандемию коронавируса, Россия готовится к масштабному конфликту с НАТО. Прошлого года РФ продлила формирования новых дивизий, а также модернизацию и развертывание ракетных вооружений на западном направлении.

Об этом сообщает ERR.

По оценке разведки, нет никаких признаков изменения Россией своей долгосрочной стратегии - наращивать готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО.

"Как и ранее, видно, что в этой сфере для России имеет первостепенное значение увеличения регионального перевеса сил с точки зрения как присутствия войск, так и модернизации и развертывания ракетного вооружения", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Калининградской области в 2019 году был создан новый танковый полк, а в прошлом году - новая мотострелковая дивизия. Параллельно идет развертывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны "Бал" с дальностью действия 120 км.

Кроме того, Россия реформирует воздушно-десантные войска, для того, чтобы они были способны выполнять задачи по всему спектру боевых действий - от локальных конфликтов до масштабной войны.

Напомним, Североатлантический Альянс готов к конфронтации, так и сотрудничества с Российской Федерацией. По мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, все зависит от позиции Москвы.

Ранее РБК-Украина писало, что Альянс готов разместить флот разведывательных дронов на восточном фланге НАТО вблизи российской границы.

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