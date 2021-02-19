США и ЕС выступили за усиление НАТО

Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса. Это следует из совместного заявления министров иностранных дел.

Министры согласились с важностью дальнейшего усиления НАТО и обеспечения того, чтобы альянс был в состоянии справиться со стратегическими реалиями сегодняшнего дня, указано в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен стать площадкой для политического диалога всех западных и сочувствующих им стран, чтобы противостоять России и Китаю.