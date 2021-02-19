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США и ЕС выступили за усиление НАТО

Новина українською → Берлин, Пятница 19 февраля 2021 03:09
США и ЕС выступили за усиление НАТО Фото: флаг НАТО (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Германия, Франция, Великобритания и США считают необходимым усиление Североатлантического альянса. Это следует из совместного заявления министров иностранных дел.

Документ опубликован на сайте МИД Германии.

Министры согласились с важностью дальнейшего усиления НАТО и обеспечения того, чтобы альянс был в состоянии справиться со стратегическими реалиями сегодняшнего дня, указано в заявлении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс должен стать площадкой для политического диалога всех западных и сочувствующих им стран, чтобы противостоять России и Китаю.

Напомним, недавно генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина становится ближе к членству в НАТО. Однако точной даты вступления Украины в НАТО еще нет.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве обороны ожидают, что Украина получит План действий по членству в НАТО во время саммита Альянса в 2021 году.

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