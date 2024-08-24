У США обговорюють підтримку наступу України у Курській області, - WP

Як повідомляє видання, за словами американських чиновників, Пентагон запитав в України, що її потрібно для успіху операції у Курській області, але жодних рішень про матеріальну підтримку цих зусиль ще не було прийнято.

Внутрішні дискусії в адміністрації Білого дому зосереджені на тому, чи варто коригувати вміст пакетів з озброєнням, які зараз відправляються кожні два тижні, чи включати в них більше бронетехніки або прискорити доставку певних боєприпасів та іншого обладнання, яке могло б допомогти українцям "окопатися і захистити себе" на російській території, яку утримують ЗСУ.

За інформацією видання, поки тривають дискусії щодо допомоги Україні в проведенні Курської операції, домінують два питання. У США кажуть, що вони не впевнені в загальній наступальній стратегії ЗСУ, а "залежність України від американської зброї відродила побоювання прямої ескалації конфлікту США і НАТО з Росією".

Як зазначає WP, поки що адміністрація Байдена заявляє, що не має чіткого уявлення про цілі України на захопленій території Росії, а також про те, чи має вона намір утримувати або розширювати межі операції.

"Можливо, у них (України - ред.) є план, але вони не діляться ним з нами", - сказав виданню американський чиновник.

Водночас деякі представники американської адміністрації та військові висловили захоплення тим, як українські війська впоралися з вторгненням в Курську область.