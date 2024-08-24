В США обсуждают поддержку наступления Украины в Курской области, - WP

Как сообщает издание, по словам американских чиновников, Пентагон спросил у Украины, что ее нужно для успеха операции в Курской области, но никаких решений о материальной поддержке этих усилий еще не было принято.

Внутренние дискуссии в администрации Белого дома сосредоточены на том, следует ли корректировать содержимое пакетов с вооружением, которые сейчас отправляются каждые две недели, включать ли в них больше бронетехники или ускорить доставку определенных боеприпасов и другого оборудования, которое могло бы помочь украинцам окопаться и защитить себя. на российской территории, которую удерживают ВСУ.

По информации издания, пока продолжаются дискуссии о помощи Украине в проведении Курской операции, доминируют два вопроса. В США говорят, что они не уверены в общей наступательной стратегии ВСУ, а "зависимость Украины от американского оружия возродила опасения прямой эскалации конфликта США и НАТО с Россией".

Как отмечает WP, пока администрация Байдена заявляет, что не имеет ясного представления о целях Украины на захваченной территории России, а также о том, намерена ли она удерживать или расширять границы операции.

"Возможно, у них (Украины - ред.) есть план, но они не делятся им с нами", - сказал изданию американский чиновник.

В то же время, некоторые представители американской администрации и военные выразили восхищение тем, как украинские войска справились с вторжением в Курскую область.