США обговорюють із союзниками спільне патрулювання Ормузької протоки

Переговори про безпеку

Майк Вольц підтвердив, що Вашингтон розглядає залучення міжнародних партнерів як необхідний крок для стабільності світової економіки. Він зазначив, що переговори щодо допомоги у відкритті протоки вже тривають.

"Ми безумовно вітатимемо, заохочуватимемо і навіть вимагатимемо їхньої участі для допомоги власним економікам", - наголосив посол США в ООН.

Заклик до союзників пролунав після того, як Дональд Трамп заявив, що очікує від Китаю, Франції, Японії, Британії та інших країн відправки військових кораблів до регіону для спільної місії зі США.

Реакція міжнародних партнерів

Поки що більшість країн висловлюють обережність. У Китаї закликали до негайного припинення бойових дій, наголосивши на загальній відповідальності за енергопостачання.

У Великій Британії підтвердили факт консультацій, але без конкретних зобов'язань щодо флоту.

"Велика Британія наразі обговорює з нашими союзниками та партнерами низку варіантів забезпечення безпеки судноплавства в регіоні", - повідомили в британському Міноборони.

Водночас у Японії зауважили, що будь-яке рішення про відправку військових суден зіткнеться зі "значними перешкодами" всередині країни.