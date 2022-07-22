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В США обдумывают передачу Украине истребителей: что известно

Фото: в США обдумывают передачу Украине истребителей (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В США обдумывают целесообразность потенциального предоставления Украине истребителей. В любом случае Штаты не смогут передать самолеты немедленно или даже в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос.

"Интеграция и эксплуатация любого вида самолета, особенно усовершенствованного истребителя со сложными датчиками и возможностями систем вооружения, является сложной задачей. Так что это не то, что произойдет в ближайшее время", - сказал Кирби.

Он отметил, что США проводят "исследовательские мышления" - думают об обучении, средствах поддержки, которые понадобятся этим самолетам, а также запасных частях, организации цепочки поставок и тому подобное.

Ранее сообщалось, что в США не исключают, что Вашингтон или кто-то из его союзников может вскоре отправить истребители Украине.

Кроме того, союзники изучают возможность обучение украинских пилотов, чтобы потенциально помочь Киеву создать улучшенные Военно-воздушные силы.

Добавим, что по данным Воздушных сил, Украина ведет переговоры с западными партнерами о поставках истребителей F-15, F-16 или F-18 на всех уровнях власти.

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