В США обдумывают передачу Украине истребителей: что известно

В США обдумывают целесообразность потенциального предоставления Украине истребителей. В любом случае Штаты не смогут передать самолеты немедленно или даже в краткосрочной перспективе.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналистку Stars and Stripes Кейтлин Дорнбос.