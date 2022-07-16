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Когда Украина может получить американские истребители: ответ Воздушных сил

Новина українською →
Киев, Суббота 16 июля 2022 17:44
Когда Украина может получить американские истребители: ответ Воздушных сил Фото: истребитель F-16 (U.S. Air Force photo by Master Sgt Andy Dunaway)
Автор: Александр Мороз

Украина ведет переговоры с западными партнерами о поставках истребителей F-15, F-16 или F-18 на всех уровнях власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната для "Радио НВ".

По его словам, в Конгресс США уже внесли законопроект о подготовке украинских пилотов для работы на истребителях F-15 и F-16. Однако это процесс небыстрый.

Он также добавил, что первым информацию о встрече с украинскими пилотами опубликовал конгрессмен Адам Кинзингер.

"Поскольку упомянутый конгрессмен сам военный летчик, они говорили фактически на одном языке. И мы надеемся, что все же в американском обществе и в американском политикуме будет понимание и (они примут, - ред.) единственное правильное решение о выделении Украине этих авиационных платформ", - добавил Игнат.

Напомним, ранее сообщалось, что в США предлагают выделить 100 млн долларов на обучение украинских пилотов управлению истребителями F-15 и F-16.

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