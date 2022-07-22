В США обдумують надання Україні винищувачів: що відомо

У США обдумують доцільність потенційного надання Україні винищувачів. У будь-якому випадку Штати не зможуть передати літаки негайно чи навіть у короткостроковій перспективі.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналістку Stars and Stripes Кейтлін Дорнбос.