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США ніколи не бачили й не хотіли Україну в НАТО, - Зеленський

П'ятниця 14 лютого 2025 17:30
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США ніколи не бачили й не хотіли Україну в НАТО, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки ніколи не бачили й не хотіли Україну в НАТО. Це не лише позиція президента Дональда Трампа, а політика США загалом.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час Мюнхенської конференції з безпеки.

"США ніколи не бачили нас в НАТО і ніколи не хотіли нас в НАТО. Я ніколи не чув під час розмов, що ми будемо в НАТО. Ніколи. І це не питання до Трампа. Це питання до політики США", - сказав Зеленський.

Однак, за його словами, "це не означає, що ми не зможемо цю політику змінити".

"Якщо НАТО не сьогодні, то ми спитаємо завтра, не проблема", - додав президент.

За словами Зеленського, сьогодні альтернативою може бути лише зробити НАТО в Україні.

"Це означатиме, що нам треба зміцнювати нашу армію, вдвічі підвищити кількість солдатів. Нам треба понад 200 бригад… У Росії 220 реальних бригад і вони вдвічі більші за нас сьогодні", - зазначив глава держави.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Україна розраховувала отримати офіційне запрошення на вступ до Альянсу на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся у липні 2024 року. Проте цього так і не сталося.

Українська влада наполягає на ухваленні чіткого графіка вступу, проте конкретних рішень досі немає. В Альянсі наголошують, що "двері до НАТО" залишаються відчиненими, але членство неможливе до завершення війни.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що вважає членство України в НАТО малоймовірним або непрактичним.

Окрім того, глава Пентагону Піт Гегсет на засіданні у форматі "Рамштайн" заявив про те, що США не вважають вступ України до НАТО "реалістичним" результатом мирних переговорів.

Тим часом у НАТО відреагували на заяви глави Пентагону щодо членства України в Альянсі. А глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував заяви американської сторони щодо можливості вступу України до НАТО, та назвав їх "поступками РФ ще до початку переговорів".

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, якщо Україна не буде в НАТО, тоді Альянс має бути на українській території. За його словами, альтернативою вступу України до НАТО є розташування військ Альянсу на українській території. При цьому в країні має перебувати армія, яка за розмірами буде аналогічна російській.

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Володимир Зеленський НАТО Сполучені Штати Америки Мюнхенська конференція з безпеки
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