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США нічого не отримали: Трамп знову розкритикував допомогу Байдена Україні

01:48 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
США нічого не отримали: Трамп знову розкритикував допомогу Байдена Україні Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп вкотре заявив, що Вашингтон нібито нічого не отримав за допомогу Україні та європейським союзникам на 350 млрд доларів, яку було виділено адміністрацією колишнього президента Джо Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію The National Desk.

На черговому передвиборчому мітингу Трамп сказав, що його адміністрація відновила армію США, тоді як колишній глава держави Джо Байден "роздав їхню частину".

"Ми відновили збройні сили. А Байден роздав значну їх частину. Потрібно було брати за це якусь плату. Це ж Європа. Вони можуть заплатити", - сказав президент США.

Також Трамп додав, що за його правління США тепер беруть із європейців плату за постачання зброї. Йдеться про програму PURL, за допомогою якої країни-партнери допомагають купувати зброю України.

"Думаю, вони передають озброєння Україні чи комусь ще, але вони нам платять. Байден міг би про це попросити. Він віддав 350 мільярдів доларів, і ми так нічого і не отримали натомість, крім того, що вони вважають нас дурнями", - вважає американський лідер.

Резюмуючи голова Білого дому, висловив слова подяки своєму спецпредставнику Стіву Віткоффу за мирні зусилля. Він наголосив, що тут "добується величезних успіхів".

Що ще важливо знати

Нагадаємо, у квітні цього року Трамп теж звинуватив Байдена у допомозі України, назвав його "дурнем" і заявив, що США взагалі не варто було лізти в ситуацію в Україні, оскільки країна знаходиться через океан від Сполучених Штатів. За його словами, 350 млрд доларів було віддано "ні на що".

Також зазначимо, що Трамп у значній допомозі призупинив пряму фінансову та військову допомогу Україні, проте вже 3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу. За даними Reuters, демократи у разі перемоги можуть здобути, щоб США виділили нову допомогу Україні.

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