США можуть надати Україні нову допомогу у разі перемоги демократів, - Reuters

Президент США Дональд Трамп значною мірою призупинив пряму фінансову та військову допомогу Україні. Однак перемога Демократичної партії на прийдешніх виборах може різко змінити ситуацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нещодавно глава Білого дому потрапив під шквал критики з боку законодавців, зокрема республіканців, через рішення послабити обмеження на постачання російського дизельного палива та відмову від запровадження санкцій проти російської енергетики. Що важливо розуміти, це сталося лише за кілька тижнів після підписання відповідних законів.

Однак у разі перемоги на проміжних виборах у листопаді демократи зможуть контролювати порядок денний Конгресу та визначати, які законопроєкти й коли виносити на голосування.

Це, зокрема, може дозволити їм схвалити новий пакет допомоги Україні.

Як вдалося дізнатися Reuters, відповідне рішення, ймовірно, матиме достатню двопартійну підтримку, щоб набрати дві третини голосів, необхідні для подолання президентського вето.

Крім того, демократи можуть спробувати обмежити інші рішення Трампа у зовнішній політиці.

Так, конгресмен Грегорі Мікс від штату Нью-Йорк, який може очолити Комітет Палати представників із закордонних справ у разі переходу контролю над палатою до демократів, зареєстрував двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування плану президента щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.