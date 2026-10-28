США ничего не получили: Трамп вновь раскритиковал помощь Байдена Украине

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон якобы ничего не получил за помощь Украине и европейским союзников на 350 млрд долларов, которая была выделена администрацией бывшего президента Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию The National Desk.

На очередном предвыборном митинге Трамп сказал, что его администрация восстановила армию США, тогда как бывший глава государства Джо Байден "раздал их часть".

"Мы восстановили вооруженные силы. А Байден раздал значительную их часть. Нужно было брать за это какую-то плату. Это же Европа. Они могут заплатить", - сказал президент США.

Также Трамп добавил, что при его правлении США теперь берут с европейцев плату за поставки оружия. Речь идет о программе PURL, с помощью которой страны-партнеры помогают покупать оружие Украине.

"Думаю, они передают вооружение Украине или кому-то еще, но они нам платят. Байден мог бы об этом попросить. Он отдал 350 миллиардов долларов, и мы так ничего и не получили взамен, кроме того, что они считают нас глупцами", - считает американский лидер.

Резюмируя глава Белого дома выразил слова благодарности своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу за мирные усилия. Он подчеркнул, что тут "добивается огромных успехов".