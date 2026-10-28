США ничего не получили: Трамп вновь раскритиковал помощь Байдена Украине
Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что Вашингтон якобы ничего не получил за помощь Украине и европейским союзников на 350 млрд долларов, которая была выделена администрацией бывшего президента Джо Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию The National Desk.
На очередном предвыборном митинге Трамп сказал, что его администрация восстановила армию США, тогда как бывший глава государства Джо Байден "раздал их часть".
"Мы восстановили вооруженные силы. А Байден раздал значительную их часть. Нужно было брать за это какую-то плату. Это же Европа. Они могут заплатить", - сказал президент США.
Также Трамп добавил, что при его правлении США теперь берут с европейцев плату за поставки оружия. Речь идет о программе PURL, с помощью которой страны-партнеры помогают покупать оружие Украине.
"Думаю, они передают вооружение Украине или кому-то еще, но они нам платят. Байден мог бы об этом попросить. Он отдал 350 миллиардов долларов, и мы так ничего и не получили взамен, кроме того, что они считают нас глупцами", - считает американский лидер.
Резюмируя глава Белого дома выразил слова благодарности своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу за мирные усилия. Он подчеркнул, что тут "добивается огромных успехов".
Что еще важно знать
Напомним, в апреле этого года Трамп тоже обвинил Байдена в помощи Украины, назвал его "дураком" и заявил, что США вообще не стоило лезть в ситуацию в Украине, так как страна находится через целый океан от Соединенных Штатов. По его словам, 350 млрд долларов были отданы "ни на что".
Также отметим, что Трамп в значительной помощи приостановил прямую финансовую и военную помощь Украине, однако уже 3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгрес. По данным Reuters, демократы в случае победы могут добиться, чтобы США выделили новую помощь Украине.