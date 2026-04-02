"Нам не треба було туди лізти": Трамп зробив скандальну заяву про Україну та гроші

Президент США Дональд Трамп розкритикував попередню владу за виділення так званих "350 млрд доларів Україні" та заявив, що США тепер лише продають боєприпаси, за які платить ЄС.

Отож, президент США Дональд Трамп вчергове піддав жорсткій критиці зовнішню політику свого попередника Джо Байдена, заявивши, що США не варто було втручатися у війну в Україні.

Під час спілкування з журналістами очільник Білого дому наголосив на величезних фінансових витратах та виснаженні американських арсеналів.

Крім того, Дональд Трамп висловив невдоволення масштабами підтримки, яку США надавали Україні раніше, та поставив під сумнів доцільність глибокого залучення Вашингтона у справи країни, що розташована "через океан".

Основні тези заяви Трампа

Президент США акцентував увагу на тому, що попередня адміністрація витратила колосальні ресурси, не отримавши, на його думку, жодних вигод для національних інтересів США.

"Ми витрачаємо мільярди. Знаєте, нам не треба було лізти в Україну. Україна – за тисячі миль звідси, через океан. Ми їм допомогли. У нас був президент – просто дурень: віддав їм 350 мільярдів доларів, нічого не отримавши натомість, віддав їм стільки грошей, витратив стільки боєприпасів", - заявив Трамп.

За словами Трампа, ті 350 мільярдів доларів, які Байден виділив Зеленському, були віддані "ні на що".

Крім того, очільник Білого дому заявив, що через надмірні поставки зброї українській стороні американські запаси були критично вичерпані. Саме тому зараз США змушені масово нарощувати виробництво по всій країні.

Трамп підкреслив, що його підхід кардинально інший: замість безоплатної передачі, він продає боєприпаси.

"Ми тепер виробляємо боєприпаси по всій країні, бо вони нам потрібні... Він так багато віддав Україні й нічого за це не отримав. А я продаю їм боєприпаси. За це платить Євросоюз", - наголосив Дональд Трамп.

Контекст та тиск на Європу

Ця заява пролунала на тлі зростання напруженості між Вашингтоном та Брюсселем. Нагадаємо, що раніше Трамп уже погрожував європейським союзникам припинити постачання зброї Україні за програмою PURL, якщо країни ЄС не підтримають американську військову операцію у стратегічно важливій Ормузькій протоці.

Агресивна риторика Трампа вказує на його прагнення перекласти фінансовий тягар підтримки України на плечі Європи, одночасно вимагаючи від союзників більшої лояльності в інших регіонах світу.