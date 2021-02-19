В США из-за непогоды погибли более 30 человек
В Соединенных Штатах уже несколько дней свирепствует сильные морозы и ледяные дожди. В результате непогоды погибли 34 человека.
Об этом сообщает CBS News
В США страдают от непогоды более 100 миллионов американцев.
В наиболее пострадавших районах Техаса все еще идет снег. В то время как электричество было восстановлено миллионам жителей Техаса, почти половина жителей, 13 миллионов, не имеют доступа к чистой проточной воде.
Власти города Кайл заявили, что вода должна использоваться только для поддержания жизни.
В Хьюстоне, четвертом по величине городе Соединенных Штатов, длинные очереди за продуктами, газом и припасами. Плохо обстоят дела и в Оклахоме, где президент Джо Байден объявил чрезвычайное положение после самого длительного периода отрицательных температур за всю историю наблюдений.
По состоянию на сегодня в семи штатах из-за суровой зимней погоды погибли 34 человека.
Больше всего смертей было зарегистрировано в Техасе: 20 жителей умерли в результате инцидентов, связанных с ураганом.
Напомним, на американский штат Техас обрушилась снежная буря и похолодание. В результате этого более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии.
Кроме того, в штате Орегон из-за зимнего шторма сотни тысяч людей остались без света. В регионе объявили чрезвычайное положение.
Ранее Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там был сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч.