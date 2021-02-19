В США из-за непогоды погибли более 30 человек

В Соединенных Штатах уже несколько дней свирепствует сильные морозы и ледяные дожди. В результате непогоды погибли 34 человека.

В США страдают от непогоды более 100 миллионов американцев.

В наиболее пострадавших районах Техаса все еще идет снег. В то время как электричество было восстановлено миллионам жителей Техаса, почти половина жителей, 13 миллионов, не имеют доступа к чистой проточной воде.

Власти города Кайл заявили, что вода должна использоваться только для поддержания жизни.

В Хьюстоне, четвертом по величине городе Соединенных Штатов, длинные очереди за продуктами, газом и припасами. Плохо обстоят дела и в Оклахоме, где президент Джо Байден объявил чрезвычайное положение после самого длительного периода отрицательных температур за всю историю наблюдений.

По состоянию на сегодня в семи штатах из-за суровой зимней погоды погибли 34 человека.