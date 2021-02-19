У США через негоду загинули понад 30 осіб
У Сполучених Штатах вже кілька днів лютує сильні морози і крижані дощі. В результаті негоди загинули 34 людини.
Про це повідомляє CBS News
У США страждають від негоди понад 100 мільйонів американців.
В найбільш постраждалих районах Техасу все ще йде сніг. У той час як електрика було відновлено мільйонам жителів Техасу, майже половина жителів, 13 мільйонів, не мають доступу до чистої проточної води.
Влада міста Кайл заявили, що вода повинна використовуватися тільки для підтримки життя.
В Х'юстоні, четвертому за величиною місті Сполучених Штатів, довгі черги за продуктами, газом і припасами. Погано йдуть справи і в Оклахомі, де президент Джо Байден оголосив надзвичайний стан після самого тривалого періоду негативних температур за всю історію спостережень.
Станом на сьогодні у семи штатах через сувору зимову погоду загинули 34 людини.
Найбільше смертей було зареєстровано в Техасі: 20 жителів померли в результаті інцидентів, пов'язаних з ураганом.
Нагадаємо, на американський штат Техас обрушилася сніжна буря і похолодання. Внаслідок цього понад 2 млн жителів штату залишилися без електроенергії.
Крім того, в штаті Орегон через зимового шторму сотні тисяч людей залишилися без світла. У регіоні оголосили надзвичайний стан.
Раніше Національна метеорологічна служба США оголосила штормове попередження в Нью-Йорку, Нью-Джерсі та Коннектикуті. Там був сильний вітер з поривами від 55 до 80 км/год.