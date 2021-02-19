У США через негоду загинули понад 30 осіб

У Сполучених Штатах вже кілька днів лютує сильні морози і крижані дощі. В результаті негоди загинули 34 людини.

Про це повідомляє CBS News

У США страждають від негоди понад 100 мільйонів американців.

В найбільш постраждалих районах Техасу все ще йде сніг. У той час як електрика було відновлено мільйонам жителів Техасу, майже половина жителів, 13 мільйонів, не мають доступу до чистої проточної води.

Влада міста Кайл заявили, що вода повинна використовуватися тільки для підтримки життя.

В Х'юстоні, четвертому за величиною місті Сполучених Штатів, довгі черги за продуктами, газом і припасами. Погано йдуть справи і в Оклахомі, де президент Джо Байден оголосив надзвичайний стан після самого тривалого періоду негативних температур за всю історію спостережень.

Станом на сьогодні у семи штатах через сувору зимову погоду загинули 34 людини.