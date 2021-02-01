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США накрыл мощный шторм. В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение

Нью-Йорк, Понедельник 01 февраля 2021 16:56
США накрыл мощный шторм. В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное положение
Фото: шторм (USA.one)
Автор: Андрей Козловский

Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Коннектикуте. Там прогнозируют сильный ветер с порывами от 55 до 80 км/ч.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Жителей Нью-Йорка предупредили о тяжелых дорожных условиях, а также о том, что сильный ветер может обрушить ветви деревьев и вызвать отключение электроэнергии. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение и призвал горожан оставаться дома.

Шторм начался в Калифорнии в минувшие выходные, затем снегопад обрушился на Чикаго и долину Огайо, а теперь достиг Нью-Йорка. По данным агентства Associated Press, к утру 31 января в Чикаго выпало почти 18 см снега. В Висконсине высота снежного покрова в некоторых округах у озера Мичиган достигла более 38 см, при этом снег продолжал падать.

Напомним, в Беринговом море бушует один из самых сильных штормов, которые когда-нибудь бывали в северной части Тихого океана. Поднялись 18-метровые волны.

Также сообщалось о сильном шторме в Великобритании. После Британии шторм "Белла" пошел на территорию Франции и Бельгии. Шторм принес мощный ветер и сильный снег.

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