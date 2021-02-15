Техас накрыла снежная буря. Без света остались более 2 млн человек

На американский штат Техас обрушилась снежная буря и похолодание. В результате этого более 2 млн жителей штата остались без электроэнергии.

Об этом сообщает специализированный портал об электроснабжении в Соединенных Штатах, Канаде и ЕС Power Outage .

Согласно данным портала, в Техасе на данный момент без света остались почти 2,6 млн человек при более чем 12 млн зарегистрированных потребителей электроэнергии.

При этом отмечается, что отключения света в штате продолжаются. Уровень тревоги растет.

Как сообщает телеканал Fox News, президент Соединенных Штатов Джо Байден по просьбе губернатора Техаса Грега Эбботта объявил на всей территории штата режим чрезвычайной ситуации на федеральном уровне.

BREAKING! Rotating outages have begun in Texas as the US state is facing a major winter storm. 1.8 million customers currently without power.

Dallas PD: Proceed with extreme caution if traffic lights are blacked out. Don’t be out unless you have to be. pic.twitter.com/wNRm9Sd9P6 — Mr. Wolf (@mole_cola) February 15, 2021