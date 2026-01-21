США неофіційно передали Путіну останню версію мирного плану, - Bloomberg

Візит Віткоффа до РФ

Сьогодні, 21 січня, стало відомо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер завтра зустрінуься з російським диктатором. За словами Віткоффа, саме росіяни просять про цю зустріч.

Минулого тижня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що країна-агресорка зацікавлена в новому візиті Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера і чекає на нього.

Раніше, 14 січня, стало відомо, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер збираються відвідати Москву для зустрічі з Володимиром Путіним.

Видання Axios на початку січня писало, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Кирилом Дмитрієвим у Парижі для обговорення мирного плану США щодо України.

Представники США та України повідомили про значний прогрес у реалізації 20-пунктного плану припинення бойових дій. За їхніми оцінками, близько 90% пунктів уже узгоджені, однак низка принципових питань досі залишається відкритою.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на отримання відповіді від Росії на 20-пунктний мирний план вже до кінця цього місяця. Зеленський заявив, що хоче отримати її до того, як остаточно узгодить з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та план відновлення.