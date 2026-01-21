США неофициально передали Путину последнюю версию мирного плана, - Bloomberg

Визит Уиткоффа в РФ

Сегодня, 21 января, стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завтра встретятся с российским диктатором. По словам Уиткоффа, именно россияне просят об этой встрече.

На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что страна-агрессор заинтересована в новом визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и ждет его.

Ранее, 14 января, стало известно, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер собираются посетить Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Издание Axios в начале января писало, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Представители США и Украины сообщили о значительном прогрессе в реализации 20-пунктного плана прекращения боевых действий. По их оценкам, около 90% пунктов уже согласованы, однако ряд принципиальных вопросов до сих пор остается открытым.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на получение ответа от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца. Зеленский заявил, что хочет получить его до того, как окончательно согласует с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности и план восстановления.