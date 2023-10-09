ua en ru
Пн, 09 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США немає прямої інформації про зв'язок Ірану з атаками ХАМАС на Ізраїль, - Білий дім

Понеділок 09 жовтня 2023 15:22
UA EN RU
У США немає прямої інформації про зв'язок Ірану з атаками ХАМАС на Ізраїль, - Білий дім Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Сполучених Штатів Америки немає прямої інформації про зв'язки Ірану з атаками терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Що ми можемо абсолютно ясно сказати, так це те, що Іран загалом замішаний у цих нападах, оскільки він підтримував ХАМАС протягом десятиліть", - сказав Файнер.

Він вказав на постачання зброї, навчання та іншу фінансову підтримку ХАМАС з боку Тегерана.

"Чого в нас немає, то це прямої інформації, що показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які відбулися за останні кілька днів. Це те, за чим ми будемо продовжувати уважно стежити", - додав заступник радника президента США з національної безпеки.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Спочатку їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території і завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Зазначимо, що Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Сполучені Штати Америки Ізраїль Іран Білий дім
NEWS
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
Кулеба про пропозиції щодо територіальних поступок РФ: навіть не думайте про це
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України