У США нет прямой информации о связи Ирана с атаками ХАМАС на Израиль, - Белый дом

У Соединенных Штатов Америки нет прямой информации о связи Ирана с атаками террористической группировки ХАМАС на Израиль.

Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Что мы можем совершенно ясно сказать, так это то, что Иран в целом замешан в этих нападениях, поскольку он поддерживал ХАМАС на протяжении десятилетий", - сказал Файнер.

Он указал на поставки оружия, обучение и другую финансовую поддержку ХАМАС со стороны Тегерана.

"Чего у нас нет, так это прямой информации, показывающей причастность Ирана к заказу или планированию атак, которые произошли за последние несколько дней. Это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить", - добавил заместитель советника президента США по национальной безопасности.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля со стороны сектора Газа. Сначала им удалось захватить ряд населенных пунктов, но уже к вечеру израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Отметим, что Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

В первые два дня после начала войны ЦАХАЛ поразил тысячи целей в Секторе Газы. Но командование израильской армии подчеркивает, что это было только начало, поскольку ЦАХАЛ намерен уничтожить ХАМАС.

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