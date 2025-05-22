США "не переконані" у необхідності зниження ліміту цін на російську нафту, - Reuters

Зниження цін на російську нафту

Нагадаємо, стелю цін на російську нафту встановили ​​країни ЄС та "Великої сімки" (G7) в грудні 2022 року. Зараз ціна становить 60 доларів за барель.

Днями повідомлялося, що ЄС цього тижня запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну на російську нафту у розмірі 50 доларів за барель у рамках нового пакета санкцій проти Росії.

Британія також закликала своїх союзників по "Великій сімці" знизити граничну ціну на російську нафту. Цей крок необхідний для подальшого тиску на Володимира Путіна з метою припинення війни Росії в Україні.

Водночас Україна пропонує встановити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів за барель.

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