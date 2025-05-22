США "не переконані" у необхідності зниження ліміту цін на російську нафту, - Reuters

Сполучені Штати Америки "не переконані" у необхідності зниження встановленої країнами G7 цінової стелі на російську нафту до 50 доларів за барель.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомив агенству американський чиновник після зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді, делегація Міністерства фінансів США вважає, що ціни на нафту вже знижуються і завдають шкоди російській економіці.
Водночас США залишаються відкритими до подальших обговорень цього питання.
Мінфін США наразі не надав Reuters коментаря щодо цього питання.
Нагадаємо, стелю цін на російську нафту встановили країни ЄС та "Великої сімки" (G7) в грудні 2022 року. Зараз ціна становить 60 доларів за барель.
Днями повідомлялося, що ЄС цього тижня запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну на російську нафту у розмірі 50 доларів за барель у рамках нового пакета санкцій проти Росії.
Британія також закликала своїх союзників по "Великій сімці" знизити граничну ціну на російську нафту. Цей крок необхідний для подальшого тиску на Володимира Путіна з метою припинення війни Росії в Україні.
Водночас Україна пропонує встановити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів за барель.
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