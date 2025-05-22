США "не убеждены" в необходимости снижения лимита цен на российскую нефть, - Reuters

Как сообщил агентству американский чиновник после встречи министров финансов G7 в Канаде, делегация Министерства финансов США считает, что цены на нефть уже снижаются и наносят ущерб российской экономике.

В то же время США остаются открытыми к дальнейшим обсуждениям этого вопроса.

Минфин США пока не предоставил Reuters комментария по этому вопросу.