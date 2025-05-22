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США "не убеждены" в необходимости снижения лимита цен на российскую нефть, - Reuters

Фото: США "не убеждены" в необходимости снижения лимита цен на российскую нефть (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Соединенные Штаты Америки "не убеждены" в необходимости снижения установленного странами G7 ценового потолка на российскую нефть до 50 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил агентству американский чиновник после встречи министров финансов G7 в Канаде, делегация Министерства финансов США считает, что цены на нефть уже снижаются и наносят ущерб российской экономике.

В то же время США остаются открытыми к дальнейшим обсуждениям этого вопроса.

Минфин США пока не предоставил Reuters комментария по этому вопросу.

 

Снижение цен на российскую нефть

Напомним, потолок цен на российскую нефть установили страны ЕС и "Большой семерки" (G7) в декабре 2022 года. Сейчас цена составляет 60 долларов за баррель.

На днях сообщалось, что ЕС на этой неделе предложит министрам финансов стран G7 снизить текущую предельную цену на российскую нефть в размере 50 долларов за баррель в рамках нового пакета санкций против России.

Британия также призвала своих союзников по "Большой семерке" снизить предельную цену на российскую нефть. Этот шаг необходим для дальнейшего давления на Владимира Путина с целью прекращения войны России в Украине.

В то же время Украина предлагает установить предельную цену на российскую нефть в размере 30 долларов за баррель.

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