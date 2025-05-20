Україна хоче, щоб G7 удвічі знизила стелю цін на російську нафту

Стеля цін на російську нафту зараз становить 60 доларів. Країнам "Великої сімки" необхідно знизити її вдвічі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Гранична ціна на нафту, з нашої точки зору, наша позиція (полягає в тому, що - ред.) розумна гранична ціна (становить - ред.) 30 доларів", - зазначив Сибіга. До слова, Британія та ЄС уже пообіцяли, що вони також працюватимуть над зниженням граничної ціни на російську нафту.