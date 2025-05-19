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ЄС запропонує G7 знизити ліміт цін на російську нафту до 50 доларів за барель, - Reuters

Понеділок 19 травня 2025 17:55
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ЄС запропонує G7 знизити ліміт цін на російську нафту до 50 доларів за барель, - Reuters Фото: єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз цього тижня запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну на російську нафту у розмірі 50 доларів за барель у рамках нового пакета санкцій проти Росії.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агенство, Домбровскіс не згадав, до якого рівня, за бажанням ЄС, потрібно було б знизити граничну ціну. Однак чиновники ЄС, проінформовані про обговорення, заявили, що ЄС запропонує знизити ціну з 60 до 50 доларів за барель.

За словами єврокомісара, ЄС планує офіційно представити цю пропозицію на зустрічі міністрів фінансів G7, яка відбудеться у Канаді цього тижня.

"Це те, на що ми звернули увагу з боку Єврокомісії в контексті 18-го пакету санкцій. Я очікую певного інтересу також з боку інших партнерів G7 у цьому відношенні та певного обговорення", - додав він.

Зниження цін на російську нафту

Нагадаємо, стелю цін на російську нафту встановили ​​країни ЄС та "Великої сімки" (G7) в грудні 2022 року. Зараз ціна становить 60 доларів за барель.

У лютому західні ЗМІ повідомляли, що країни G7 планують переглянути обмеження ціни на російську нафту, щоб зменшити прибутки країни-агресора. Однак цього не відбулося.

Водночас Україна пропонує встановити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів за барель. Наслідком цього буде обвал спроможностей Росії фінансувати війну.

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