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Британія запропонувала G7 знизити цінову стелю на російську нафту

Лондон, Четвер 22 травня 2025 08:37
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Британія запропонувала G7 знизити цінову стелю на російську нафту Фото: Путіну уріжуть ціни на нафту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія закликала своїх союзників по "Великій сімці" знизити граничну ціну на російську нафту. Цей крок необхідний для подальшого тиску на Володимира Путіна з метою припинення війни Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Тиск на військову машину Росії зараз потрібен більше, ніж будь-коли", - йдеться в заяві Міністерства фінансів Великої Британії після того, як голова казначейства Рейчел Рівз головувала на засіданні щодо України на зустрічі міністрів фінансів країн G-7 у Банфі, Канада.

Як наголошується в заяві, "Путін не зміг сумлінно відреагувати на пропозиції Зеленського про пряму зустріч і спроби посередництва в припиненні вогню в його незаконній і жорстокій війні".

Цінова межа

Країни G7, що включають Велику Британію, США, Німеччину, Францію, Італію, Канаду і Японію, вивчають способи посилення цінової межі, щоб ще більше підірвати здатність Москви фінансувати війну в Україні.

Згідно з поточними умовами цінової межі, встановленої на рівні 60 доларів, західні оператори можуть страхувати і транспортувати нафту з Росії тільки в тому разі, якщо її купують нижче цінового порогу.

На зустрічі G7 Рівз заявила про "прагнення швидко знизити граничну ціну на російську сиру нафту в 60 доларів у цей відповідний час". Вона також "закликала союзників G7 об'єднатися у своїй роботі, щоб забезпечити справедливий і міцний мир", йдеться в заяві.

Росія відреагувала на цінову межу та ембарго США та ЄС на більшу частину російського імпорту нафти, використовуючи тіньовий флот танкерів, які часто працюють з невідомими страховиками або власниками, які перевозять її сиру нафту на нові ринки, особливо в Азії. Цей тіньовий флот допоміг Росії обійти обмеження.

Рішення G7

Поки невідомо, чи погодиться G7 на зниження граничного рівня цін на нафту на зустрічі в Банфі. Глава фінансового відомства Франції Ерік Ломбард повідомив Bloomberg, що ця пропозиція є одним із питань на порядку денному, але відмовився від подальших коментарів, оскільки пакет все ще обговорюється.

Спочатку обмеження ціни було розроблено для обмеження суми грошей, яку Росія заробляє на продажу нафти, і водночас для запобігання різкому зростанню світових цін на нафту. Оскільки ціни на нафту падають на тлі прогнозів про світовий надлишок у 2025 році, союзники України відкриті для більш агресивних дій.

Раніше Reuters повідомляло, що Україна попросить ЄС розглянути нові масштабні кроки з ізоляції Москви і ввести вторинні санкції проти покупців російської нафти.

Найбільшими покупцями російської нафти після початку війни стали Індія та Китай.

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