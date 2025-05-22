ua en ru
Чт, 22 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

США "не переконані" у необхідності зниження ліміту цін на російську нафту, - Reuters

Четвер 22 травня 2025 22:55
UA EN RU
США "не переконані" у необхідності зниження ліміту цін на російську нафту, - Reuters Фото: США "не переконані" у необхідності зниження ліміту цін на російську нафту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сполучені Штати Америки "не переконані" у необхідності зниження встановленої країнами G7 цінової стелі на російську нафту до 50 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив агенству американський чиновник після зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді, делегація Міністерства фінансів США вважає, що ціни на нафту вже знижуються і завдають шкоди російській економіці.

Водночас США залишаються відкритими до подальших обговорень цього питання.

Мінфін США наразі не надав Reuters коментаря щодо цього питання.

Зниження цін на російську нафту

Нагадаємо, стелю цін на російську нафту встановили ​​країни ЄС та "Великої сімки" (G7) в грудні 2022 року. Зараз ціна становить 60 доларів за барель.

Днями повідомлялося, що ЄС цього тижня запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну на російську нафту у розмірі 50 доларів за барель у рамках нового пакета санкцій проти Росії.

Британія також закликала своїх союзників по "Великій сімці" знизити граничну ціну на російську нафту. Цей крок необхідний для подальшого тиску на Володимира Путіна з метою припинення війни Росії в Україні.

Водночас Україна пропонує встановити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів за барель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки НАФТА G7
NEWS
Путін знову наказав створити "буферну зону" на кордоні з Україною
Путін знову наказав створити "буферну зону" на кордоні з Україною
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"