США "не переконані" у необхідності зниження ліміту цін на російську нафту, - Reuters

Сполучені Штати Америки "не переконані" у необхідності зниження встановленої країнами G7 цінової стелі на російську нафту до 50 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Мінфін США наразі не надав Reuters коментаря щодо цього питання.

Водночас США залишаються відкритими до подальших обговорень цього питання.

Як повідомив агенству американський чиновник після зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді, делегація Міністерства фінансів США вважає, що ціни на нафту вже знижуються і завдають шкоди російській економіці.

Зниження цін на російську нафту

Нагадаємо, стелю цін на російську нафту встановили ​​країни ЄС та "Великої сімки" (G7) в грудні 2022 року. Зараз ціна становить 60 доларів за барель.

Днями повідомлялося, що ЄС цього тижня запропонує міністрам фінансів країн G7 знизити поточну граничну ціну на російську нафту у розмірі 50 доларів за барель у рамках нового пакета санкцій проти Росії.

Британія також закликала своїх союзників по "Великій сімці" знизити граничну ціну на російську нафту. Цей крок необхідний для подальшого тиску на Володимира Путіна з метою припинення війни Росії в Україні.

Водночас Україна пропонує встановити граничну ціну на російську нафту у розмірі 30 доларів за барель.

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