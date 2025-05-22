США "не убеждены" в необходимости снижения лимита цен на российскую нефть, - Reuters

Фото: США "не убеждены" в необходимости снижения лимита цен на российскую нефть (Getty Images)

Соединенные Штаты Америки "не убеждены" в необходимости снижения установленного странами G7 ценового потолка на российскую нефть до 50 долларов за баррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.