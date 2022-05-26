США назвали выдачу паспортов украинцам в оккупации замаскированным шагом России

Упрощение процедуры выдачи паспортов РФ на оккупированных территориях является замаскированным шагом. Москва хочет навязать свою волю народу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Он отметил, что США решительно отвергают все попытки Москвы подчинить себе жителей оккупированных украинских территорий.

"Мы видели, как российские силы насильно вывозили людей с оккупированной территории. Мы видели, как российские войска перевозили украинцев в так называемые фильтрационные лагеря. Мы видели попытки российских войск другими способами покорить украинский народ на этих территориях. Это лишь слабо замаскированный шаг, который является частью попыток России подчинить народ Украины", - заявил Прайс.

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Сейчас территории этих регионов временно оккупированы вражескими войсками.

В МИД заявили, что упрощение выдачи российских паспортов позволит принуждать жителей Херсонской и Запорожской областей к смене гражданства.

Также мы писали, что российские оккупанты осуществляют незаконную выдачу паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

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