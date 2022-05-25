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МИД назвал упрощение выдачи паспортов РФ украинцам в оккупации путем к принуждению

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Среда 25 мая 2022 19:03
МИД назвал упрощение выдачи паспортов РФ украинцам в оккупации путем к принуждению Фото: МИД Украины (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Указ президента РФ Владимира Путина об упрощении выдачи российских паспортов позволит принуждать жителей Херсонской и Запорожской областей к смене гражданства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Принудительная паспортизация украинцев в Херсонской и Запорожской областях является очередным свидетельством преступной цели войны России против Украины - захват украинских территорий для их дальнейшей оккупации и интеграции в российское правовое, политическое и экономическое поле", - подчеркивают в ведомстве.

При этом в МИД отмечают, что указ Путина не имеет никакого юридического смысла и не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины.

Напомним, ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Сейчас территории этих регионов временно оккупированы вражескими войсками.

Также мы писали, что российские оккупанты осуществляют незаконную выдачу паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по ускоренной процедуре.

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